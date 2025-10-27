Samsun'da Silahlı Kavga: İki Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

M.K. (21) ile M.B. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, yanındaki av tüfeğiyle M.B'ye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu M.B. ile o sırada yoldan geçmekte olan R.K. (67) hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan M.K. polis ekiplerince yakalandı.