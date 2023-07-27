Samsun'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Mustafa K. (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bazı şüpheliler ise tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Mustafa K. (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dededağı Mahallesi'nde husumetli olduğu öğrenilen akraba iki ailenin fertlerinden Dursun K. (39), Mustafa K. ve Hasan K. (19) arasında 24 Temmuz'da sözlü tartışma sonrasında silahlı kavga çıktı.

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa K, hayatını kaybetti, Hasan K'nin tedavisi sürüyor.

Yaralılardan Dursun K. ilçedeki özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ramazan K. ve Abdulkadir K. tutuklanmış, Ayhan L. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.