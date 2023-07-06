Samsun'da silahlı kavga: Bir kişi ağır yaralandı, şüpheli tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli tarafından tabancayla ateş edilen kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı ve tutuklandı.