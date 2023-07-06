Samsun'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. İki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, bir kişi tabancayla ateş ederek diğer kişiyi göğsünden yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis tarafından yakalandı.