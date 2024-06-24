Samsun'da silahlı kavga: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan 8 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir restoranın önünde, 23 Haziran'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada A.O, S.K, M.O.Ç, İ.C, S.Ü. ve K.K. yaralanmış, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.