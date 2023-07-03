Samsun'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 2 Tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Şirinköy Mahallesi Döşeme mevkisinde, daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki aileden Abdullah B. (59), Bülent B. (36), Soner B. (19), Yaşar B. (57), Tuğrul B. (25), Turgay B. (28) ve Ferhat B. (33) kavga etti.

Kavga sırasında Soner B. ruhsatsız silahla, Tuğrul B'yi başından, Yaşar B. ile Turgay B'yi çeşitli yerlerinden vururken, olayı ayırmaya çalışan Sani B. ise seken kurşunla omzundan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne ve ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Yaşar B. ile Turgay B. tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan Tuğrul B'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

Sani B. ise ilçedeki özel hastanede yapılan müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kısa sürede Soner B, Abdullah B. ve Bülent B'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince Abdullah B. ile Soner B. tutuklandı, Bülent B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.