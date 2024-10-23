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Samsun'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Samsun'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan bir silahlı kavgada, bir kişi tartışma sonucunda yanında bulunan tabancayla ateş açarak üç kişiyi vurdu. Olayda toplam dört kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Cemil Şensoy Caddesi'nde E.A. ile S.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. yanındaki tabancayla ateş ederek S.E, oğulları C.E. ve Ö.E. ile kavga sırasında olay yerinde bulunan M.B'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaralıdan S.E, C.E. ve Ö.E. ilk müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba samsun Kavga

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