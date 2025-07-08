Samsun'da Silahlı Kavga: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Silahlı Kavga: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada yaralanan 2 kişi ile ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de kaydedildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerinin yürüttüğü çalışma sonucu olayla ilgili gözaltına alınan Erkan C. (38), B.İ. (25), A.D. (29) ve B.C.P'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

Öte yandan silahlı kavga, iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, otomobille iş yerinin önüne gelen şüpheliler ile 2 kişi arasında kavga çıkması, ardından silahla ateş edilmesi yer aldı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki içkili mekanda 6 Temmuz'da gece saatlerinde Onur N. (44) ve Erkan C. (38) arasında tartışma çıkmış, Onur N. ile burada bulunan Sezer D.A. silahla yaralanmıştı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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