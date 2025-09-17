Haberler

Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir çiftin aileleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi hafif yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde daha önce nişanlanan ve ayrılan bir çiftin aileleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan Emre D. (38) yanında bulunan tüfekle Cemal S. (58), Eyüp S. (38) ve Hamza S'ye (40) ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi hafif yaralandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Emre D. ile kavgaya karışan Ömer Faruk D. (30) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Mossad ajanı Babek Şehbazi'yi idam etti

Mossad ajanı Babek Şehbazi idam edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.