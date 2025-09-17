Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde daha önce nişanlanan ve ayrılan bir çiftin aileleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan Emre D. (38) yanında bulunan tüfekle Cemal S. (58), Eyüp S. (38) ve Hamza S'ye (40) ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi hafif yaralandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Emre D. ile kavgaya karışan Ömer Faruk D. (30) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.