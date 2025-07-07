Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 4 Şüpheli Gözaltında

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir alkollü mekanda çıkan tartışma sonucu iki kişi silahla yaralandı. Olayla ilgili dört şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki alkollü mekanda Onur N. (44) ve Erkan C. (38) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Onur N. (44) ile burada bulunan Sezer D.A. (32) silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü çalışma sonucu olayla ilgili Erkan C. (38), B.İ. (25), A.D. (29) ve B.C.P. (27) gözaltına alındı.

Tarafların birbirlerini tanıdıkları, alkolün etkisiyle daha önce aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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