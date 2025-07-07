Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Atakum'da bir alkollü mekanda husumetli iki kişi arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan alkollü mekanda husumetleri olduğu öğrenilen Onur N. (44) ve Erkan C. (38) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur N. (44) ile mekanda bulunan Sezer D.A. (32) silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel