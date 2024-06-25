Samsun'da silahlı kavga: 2 tutuklama

Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan 8 zanlı ile polis merkezine teslim olan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve A.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 4'ü savcılık, 3'ü ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir restoranın önünde 23 Haziran'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada A.O, S.K, M.O.Ç, İ.C, S.Ü. ve K.K. yaralanmıştı.