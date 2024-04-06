Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Zümrüt Mahallesi'nde S.A, K.A. ve Ü.A. ile R.U. ve E.U. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, tabancayla R.U'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan R.U, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı.