Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'da akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinin Dededağ Mahallesi'nde iddiaya göre, Mustafa Kıyak (45) ve Harun Kıyak (19) aralarında husumet bulunan amcaoğulları Ramazan Kıyak'a Dededağ Mahallesi'ne gelmemesi yolunda uyarılarda bulundu. Ramazan Kıyak, amcaoğlu ile bitişik olan Dededağ Mahallesi'ndeki evine geldi. Bunun üzerine eve gelen Ramazan Kıyak ve Mustafa Kıyak ile Harun Kıyak tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine silahlı çatışmada Mustafa Kıyak, Harun Kıyak ve Dursun Kıyak (39) yaralandı.

Ağır yaralanan 3 çocuk babası Dursun Kıyak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa Kıyak ile oğlu Harun Kıyak Bafra Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili Ramazan Kıyak, Abdulkadir Liman ve Ayhan Liman'ı gözaltına alındı. Bafra Adliyesine sevk edilen şahıslardan Ramazan Kıyak ile Abdulkadir Kıyak tutuklandı. Ayhan Liman ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN