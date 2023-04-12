SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 KİŞİ YARALANDI 3 KİŞİ TUTUKLANDI

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde T.C.A. (26), İ.G. (25) ve M.D. (20) aralarında husumet bulunan E.K.?yı konuşmak için yanlarına çağırdı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde T.C.A. (26), İ.G. (25) ve M.D. (20) aralarında husumet bulunan E.K.?yı konuşmak için yanlarına çağırdı.Çıkan kavgada E.K. bacaklarından tabanca ile vurularak yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi bugün tutuklandı.

Olay İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde iki gün önce meydana geldi. T.C.A., İ.G. ve M.D., aralarında husumet bulunan E.K.?yı telefonla arayarak konuşmak için yanlarına çağırdı. Yüz yüze tartıştıkları sırada olay büyüyünce M.D. üzerinde bulunan tabancayla E.K.?yı iki bacağından vurarak yaraladı. Olayın ardından T.C.A., İ.G. ve M.D. kaçtı. Yaralı ise ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelileri dün yakalayarak gözaltına aldı. T.C.A., İ.G. ve M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)