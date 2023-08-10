Samsun'da silahlı çatışma davasında Yargıtay'ın talebi reddedildi

Samsun'da 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma davasında Yargıtay'ın beraat talebi reddedildi ve daha önce verilen hapis cezaları uygulandı.

Samsun'da 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili olayda bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 15'er yıl hapis cezasına çarptırılan 2 kişinin bu suçtan beraatini isteyen Yargıtay'ın talebi üzerine yeniden görülen davada mahkeme direnerek yine daha önce verdiği 15'er yıl hapis cezasını uyguladı.

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde 30 Ağustos 2020 tarihinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42) ve Mustafa Çetin (45) hayatını kaybetti, Ali Osman A. ve Hamza Ç. yaralandı. Olayla ilgili polis tarafından yakalanarak tutuklanan Murat Çetin ile Kemal Çetin hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 31 Ocak 2022'de sona erdi. Murat Çetin ve Kemal Çetin, Cengiz Üner'i 'öldürmek' suçundan 15'er yıl, Ali Osman A.'yı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan da 11'er yıl olmak üzere toplam 26'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Çetin ve İhsan Çetin'in ölümüyle ilgili ise silahlı saldırıda Cengiz Öner hayatını kaybettiği için hakkında dava açılmadı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Kemal Çetin ve Murat Çetin'in Ali Osman A.yı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 11'er yıl hapis cezasının kararını onarken, aynı şahısların Cengiz Üner'i 'öldürmek' suçundan verilen 15'er yıl hapis cezasını sanıkların olay sırasında "meşru müdafaada bulundukları" gerekçesiyle beraatlerini talep etti.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, mahkeme Murat Çetin ve Kemal Çetin'i yine 15'er yıl hapis cezasına çarptırarak kararında direndi. Dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderileceği ve kararı genel kurulun vereceği öğrenildi. - SAMSUN