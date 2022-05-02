Samsun'da silahla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da silahla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

AA - Veysel Altun - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da silahla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TEKKEKÖY, SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde 30 Nisan akşamı daha önce husumetli olduğu öğrenilen B.Ş.B. (21) ile arasında tartışma çıkan ve tartışmanın büyümesi üzerine silahla yaralanan Alihan Kıllı (21) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Alihan Kıllı, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan B.Ş.B'nin yakalanması için çalışma yürütüyor.

AA / Veysel Altun - Güncel

Tekkeköy, Samsun, Nisan, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title