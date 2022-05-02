Samsun'da silahla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

TEKKEKÖY, SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde 30 Nisan akşamı daha önce husumetli olduğu öğrenilen B.Ş.B. (21) ile arasında tartışma çıkan ve tartışmanın büyümesi üzerine silahla yaralanan Alihan Kıllı (21) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Alihan Kıllı, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan B.Ş.B'nin yakalanması için çalışma yürütüyor.