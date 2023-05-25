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Samsun'da silahla yaralamadan 2 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'da bir kişinin silahla ağır yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Samsun'da silahla yaralamadan 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da bir kişinin silahla ağır yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.B.belinden vuruldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili Y.Y.A.ve M.Ş.'yi gözaltına alarak bugün Samsun Adliyesine sevk etti. Savcıya ifade veren O.B. ve M.Ş. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.Y.A. ve A.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Güncel

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