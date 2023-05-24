Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Samsun'da silahla yaraladıkları kişiyi hastaneye bırakıp kaçan şüpheliler yakalandı

Samsun'da silahla yaraladıkları kişiyi hastaneye bırakıp kaçan şüpheliler yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahla yaraladıkları kişiyi hastaneye bırakıp kaçan şüpheliler yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahla yaraladıkları kişiyi hastaneye bırakıp kaçan şüpheliler yakalandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, silahla ağır yaralanan M.B'yi (26) bırakıp kaçan 4 şüphelinin kiralık araçla hastaneye geldiği belirlendi.

Şüphelileri yakalamak için polis ekipleri kiralama şirketi ile iletişime geçti.

Aracın konumunu öğrenen polis ekipleri şüpheli O.B'yi (25) yakaladı. Diğer şüpheliler Y.Y.A. (24), M.Ş.E. (23) ve A.Ç. (32) ise Ulugazi Mahallesi Cihan Sokak'taki bir evde yakalandı.

A.Ç, kullandığı silahı polis ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.

Samsun Seçim Sonuçları
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Samsun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title