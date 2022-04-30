Samsun'da silahını kurcalayan kişi kendini ve arkadaşını yaraladı - Haberler

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Samsun'da silahını kurcalayan kişi kendini ve arkadaşını yaraladı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da silahını kurcalayan kişi kendini ve arkadaşını yaraladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tabancasını kurcalayan kişi, kendini ve arkadaşını yaraladı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde tabancasını kurcalayan kişi, kendini ve arkadaşını yaraladı.

İddiaya göre, Hasbahçe Mahallesi 238. Sokak'taki evde arkadaşlarıyla buluşan K.A, tabancasını kurcaladığı sırada silah bir anda ateş aldı.

K.A'nın elinden girip çıkan kurşun arkadaşı F.K'nin kasığına isabet etti. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, Samsun, Silah, Güncel, Haberler

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