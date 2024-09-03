Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek, tabanca fişeği ve sentetik ecza hapı bulundu.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğince adli makamlardan alınan arama kararının ardından iki adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 faturasız kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 59 tabanca fişeği, 28 dolu tüfek kartuşu ile 7 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
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