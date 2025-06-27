Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Durdurulan araçta kurusıkı tabanca ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında takip edilen bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, 40 kurusıkı tabanca fişeği ile 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel