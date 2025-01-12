Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bir evin balkonundan ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, balkondan ateş ettiği tespit edilen şüpheli S.Y'nin (44) evinde ve üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, 46 kurusıkı fişeği, ruhsatsız tüfek, 25 tüfek fişeği, havalı tüfek, 2 kutu havai fişek ele geçirildi.

Aynı zamanda, ilçe genelinde yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan motosikletteki H.E. (35) ve Y.K'nin (40) üst araması yapıldı.

Aramada, ruhsatsız tabanca, 20 fişek, bir miktar uyuşturucu medde ve kullanım aparatı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.