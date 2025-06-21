Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2,47 gram sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş şubeleri ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İş yerinde arama yapan ekipler, 2,47 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hapı, pompalı tüfek ile 12 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.B.A. (23), R.S. (50) ve S.T. (58) emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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