Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2,47 gram sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş şubeleri ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İş yerinde arama yapan ekipler, 2,47 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hapı, pompalı tüfek ile 12 tüfek kartuşu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.B.A. (23), R.S. (50) ve S.T. (58) emniyet müdürlüğüne götürüldü.
???????
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel