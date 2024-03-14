Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda bir kişi evinde silah ve uyuşturucuyla yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde silah ve uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, S.K'nin evinde yaptıkları aramada, 49 gram sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza hap, 58 kenevir tohumu, 2 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanmaya yarar aparat, 2 kurusıkı tabanca, 27 tabanca fişeği, 2 kesici alet ve 1 muştayı ele geçirdi.
Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan S.K, jandarmaya götürüldü.