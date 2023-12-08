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Samsun'da silah ve silah malzemesi ele geçirildi

8 Aralık 2023 13:37 Son Güncelleme: 13:38 Abone Ol

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinde silah ve silah malzemesi bulunduran bir zanlı gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi.