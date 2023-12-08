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Samsun'da silah ve silah malzemesi ele geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinde silah ve silah malzemesi bulunduran bir zanlı gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde silah ve silah malzemesi ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde ruhsatsız silah ve silah malzemesi bulundurduğu tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca gövdesi, 5 tabanca namlusu, 3 tabanca mermisi, ruhsatsız tüfek, bıçak ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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