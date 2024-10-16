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Samsun'da Silah Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Silah Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'un 5 ilçesinde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'un 5 ilçesinde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmada; İlkadım, Canik, Asarcık, Kavak ve Salıpazarı ilçelerindeki belirtilen ikamet ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 41 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 14 namlu, 8 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 55 şarjör, 3 bin 589 tabanca fişeği, 209 kartuş, tabanca parçası, mengene, kumpas, matkap, pürmüz ve taşlama aletleri ele geçirildi. Olayla ilgili B.U., M.A., A.D. ve Y.K. gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Samsun Hukuk

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