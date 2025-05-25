Samsun'da Silah Ticareti Operasyonu: 17 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'da Silah Ticareti Operasyonu: 17 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Samsun'da yapılan operasyonda bir araçta 17 ruhsatsız tabanca ve 5 bin 670 mermi ele geçirildi. Baba ve oğlu gözaltına alındı, baba silah ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda otomobilde 17 ruhsatsız tabanca ile 5 bin 670 mermi ele geçirildi. M.Ö. gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il dışından kente kaçak yollarla silah getirerek ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilere ait araçta ve ikametlerde yapılan aramalarda, araçta özel olarak hazırlanmış gizli bölmelerde 17 ruhsatsız tabanca, 5 bin 670 tabanca mermisi, 59 şarjör ve takım halinde horoz ve iğne tertibatı ele geçirildi.

Olayla ilgili baba M.Ö. ile oğlu T.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan T.Ö. serbest bırakılırken, baba M.Ö. ise 'Silah ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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