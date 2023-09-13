Samsun'da silah tehdidiyle kaçırılan doktor kurtarıldı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktor, silah tehdidiyle kaçırıldıktan sonra polis tarafından kurtarıldı. Şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.