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Samsun'da Silah Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Silah Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 5 Gözaltı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucular ve ruhsatsız ateşli silahlar ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirköprü ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tarihi obje, toplu tabanca, ?ruhsatsız tabanca, bıçak, ?dedektör ile ?ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan V.T. (33), A.Ö. (20), E.A.T. (25), E.G. (24), ve F.A. (39) jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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