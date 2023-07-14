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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 1070 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca ile 16 sentetik ecza hapı, 7,60 gram esrar ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince R.K, B.A, K.Y, K.A, O.A. ve E.Ç'nin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1070 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca ile 16 sentetik ecza hapı, 7,60 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

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