Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kurusıkı tabancaların ateşli silaha dönüştürüldüğü tespit edildi. Operasyonda biri kurusıkıdan çevirme, biri el yapımı 2 tabanca, 6 kurusıkı tabanca ile tabanca fişekleri ele geçirildi. Zanlılar yakalandı ve polisteki işlemleri devam ediyor.
Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah imalat ve ticaretinin engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Bu çerçevede, kurusıkı tabancaların teknik özelliklerini değiştirerek ateşli silaha dönüştürdükleri tespit edilen bazı zanlılar takibe alındı.
Takip sonucu bu kişilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, biri kurusıkıdan çevirme, biri el yapımı 2 tabanca, 6 kurusıkı tabanca ile tabanca fişekleri ele geçirildi.
Zanlılar Ş.S, İ.Ç, M.Ç, M.E. ve E.K. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.