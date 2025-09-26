Haberler

Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Bafra ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrasında 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.?

?İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ile silahlara ait 246 fişek, 50 kurusıkı fişeği, 33 kartuş ve 11 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda, S.S. (26), M.C. (31), E.U. (27) ve F.Ö. (43) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
