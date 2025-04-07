Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Elde edilen silahlar arasında bir ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 127 mermi bulunuyor. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 127 adet 9 milimetre çapında mermi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.