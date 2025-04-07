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Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Elde edilen silahlar arasında bir ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 127 mermi bulunuyor. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 127 adet 9 milimetre çapında mermi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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