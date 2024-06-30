Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tabanca ele geçirildi
Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 ruhsatsız tabanca bulundu ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda şüpheli A.K'yi gözaltına aldı. Zanlının üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
A.K. işlemleri için emniyete götürüldü.