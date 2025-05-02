Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 75 ve 47 yaşlarındaki iki kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 515 mermi ele geçirildi.
Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, A.G. (75) ve İ.G'nin (47) bulunduğu aracı durdurdu.
Araçtaki aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 515 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G. ve İ.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel