Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 75 ve 47 yaşlarındaki iki kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 515 mermi ele geçirildi.

Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, A.G. (75) ve İ.G'nin (47) bulunduğu aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 515 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G. ve İ.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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