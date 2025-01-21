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Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un Terme ve Atakum ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Samsun'un Terme ve Atakum ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Atakum ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 313 fişek, kurusıkıdan silaha çevirme aparatı, 500 havalı tabanca kapsülü, 250 havalı tabanca saçması ve 7 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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