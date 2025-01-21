Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'un Terme ve Atakum ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Samsun'un Terme ve Atakum ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Atakum ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 313 fişek, kurusıkıdan silaha çevirme aparatı, 500 havalı tabanca kapsülü, 250 havalı tabanca saçması ve 7 şarjör ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.