Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda belirlenen adreslerde arama yapıldı.
Aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, E.Ş. (35) ve A.E. (49) gözaltına alındı.