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Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, E.Ş. (35) ve A.E. (49) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Kaçakçılık Çarşamba Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel samsun Hukuk

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