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Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak silah satışı ve tamiri yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, H.Y'nin (73) iş yerinde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 246 tabanca fişeği, 110 muhtelif tabanca yedek parçası, 21 tabanca şarjörü, 7 bileme eğesi ele geçirdi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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