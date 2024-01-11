Samsun'da Sığırcık Kuşlarının Dansı
Samsun semalarında sığırcık kuşlarının dansı andıran hareketleri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kuşların ani dönüşlerde çıkardıkları sesler de dikkat çekti.
Samsun'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki hareketleri, kameraya yansıdı.
Akşam saatlerinde Samsun semalarında kuşların sığırcık kuşlarının dansı andıran hareketleri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Sığırcık kuşlarının ani dönüşlerde çıkardıkları sesler de dikkat çekti.
Vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla kuşların hareketlerini kayda aldı.