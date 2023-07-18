Samsun'da Sigaradan Çıkan Yangında Apartman Tahliye Edildi

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki 8 katlı binanın 7'nci katında sigaradan çıkan yangında apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Bir polis memuru, tahliye sırasında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 8 katlı binanın 7'nci katında yalnız yaşayan emekli öğretmen Selim Çebi, balkonda sigara içtikten sonra odasına gitti. Geri döndüğünde balkonda oturduğu koltuğun alev aldığını gören Çebi, yangına su ve battaniyeyle müdahale etmek istedi. Sonuç alamayan Çebi'nin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahale etti. Polisler de 8 katlı binayı tahliye çalışmalarına başladı. Bu sırada dumandan etkilenen bir polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise kısa sürede yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.