Samsun'da Sıfır Atık Pazarı: Alışveriş Takas Yöntemiyle Yapılıyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 'Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Geri Dönüşüm Projesi' kapsamında açılan Farkındalık Pazarı, ihtiyaç fazlası ve geri dönüştürülebilir ürünlerin takas yöntemiyle satıldığı bir alan oluşturdu. 5 ayda 50 ton atık dönüştüren proje, sıfır atık bilincinin yaygınlaşmasını ve ekonomik değerlerin geri kazanımını amaçlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında kurulan sıfır atık pazarında alışveriş, takas yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi'nde Farkındalık Pazarı kurdu. Pazarda ihtiyaç fazlası ve geri dönüştürülebilir ürünlerin satışı, takas yöntemiyle yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferhan Kodalak, basın mensuplarına, Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Geri Dönüşüm Projesi kapsamında 5 ayda 50 ton atık dönüştürdüklerini söyledi.

Ekonomiye 3 milyon liranın geri dönüşünü sağladıklarını anlatan Kodalak, "Proje kapsamında sıfır atık bilincinin yaygınlaşması amacıyla ihtiyaç fazlası, geri dönüştürülebilir, ikinci el ve çevre dostu ürünlerin takas usulüyle hayat bulduğu Farkındalık Pazarı açıldı. Vatandaşlarla bir araya gelinen etkinliğin doğaya saygı ve sürdürülebilirliğe katkı sağlaması amaçlanıyor." dedi.

Sıfır atık bilincinin yaygınlaşmasını amaçladıklarını vurgulayan Kodalak, şunları kaydetti:

"İstiklal Caddesi'nde 981 hane, 436 işletmenin sıfır atık yönetimine ve geri kazanım sistemine dahil olmasını sağladık. Projemiz 1 Ocak'ta başladı. Burada da geri kazanımdan üretilen malzemelerin tanıtıldığı, pazarının aktif hale getirildiği bir sistemi uyguluyoruz. Amacımız ürünlerin geri kazanılabilir hale getirilerek israfın önlenmesi, ekonomik değerlerin boyutlandırılarak geri kazanımının sağlanmasıdır. Bu pazarda üretilen geri kazanım ürünlerinin, kullanılmayan eşyaların takas yöntemiyle tekrar sistemin içerisinde kalmasını amaçlıyoruz. Burada para geçmiyor. Parayla satışı yapılan geri kazanımdan elde edilmiş ürün demonstrasyonları da var. O satışlar da uygulanıyor. Amacımız geri kazanımı kültür haline getirebilmek. İlk projemizi burada uygulamaya başladık. Önce tüm şehrimize, sonra da ülkemize yaymaya dönük çalışmalara devam ediyoruz."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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