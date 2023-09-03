Samsun'da Gök Gürültülü Şiddetli Yağış Sele Neden Oldu

21) SAMSUN'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ ŞİDDETLİ YAĞIŞ SELE NEDEN OLDUSAMSUN'da sabah erken saatlerde başlayan gök gürültülü şiddetli yağış sele neden oldu.

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1) SAMSUN'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ ŞİDDETLİ YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

SAMSUN'da sabah erken saatlerde başlayan gök gürültülü şiddetli yağış sele neden oldu. Birçok ev ve işyerini su bastı. Atatürk Bulvarı ise sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Samsun'da sabaha karşı etkili olan sağanak yağış, şiddetini arttırdı. Gök gürültülü yağan yağış, sele neden oldu. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Yollar sel sularıyla kaplandı. Araçlar yolda kaldı. Dereler taştı. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale Mahallesi'nde yoğun su birikintileri oluştu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri başta olmak üzere tüm ekipler tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.