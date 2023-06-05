Samsun'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, şiddetli yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ladik ilçesine ek olarak merkez Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime ara verildi.

Samsun'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yağışın gün boyu etkili olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Ladik ilçesinde eğitimin sabah saatlerinde tatil edildiği hatırlatılarak, "Eğitime bu sabah itibarıyla bir gün ara verilen Ladik ilçesine ek olarak yağışların gün boyu artarak devam edeceği bilgisi alındığından merkez Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmiş olup süreç takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Yağışların etkili olduğu 19 Mayıs ilçesinde de Kaymakamlık kararıyla eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.