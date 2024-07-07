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Samsun'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşkınlar yaşandı. Tarım arazileri su altında kaldı, hayvanlar suya kapıldı. Ekipler çalışma başlattı.

Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Bağsaray Mahallesi'nden geçen Kocaman Irmağı taştı, bölgedeki Evci ile Sakarlı ırmakları da debileri yükselerek taşma noktasına geldi.

Taşkın sonucu tarım arazileri su altında kaldı, arazide otlayan 8 büyükbaş hayvan da suya kapıldı. Hayvanlara, yapılan çalışma sonucu sürüklendikleri bölgede sağ olarak ulaşıldı.

Terme Sanayi Sitesi'nde de taşkın nedeniyle su baskını yaşandı.

Bölgede ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.

DSİ Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, AA muhabirine, bölgede etkili olan yağış nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı ekiplerinin çalışma başlattığını söyledi.

Gece saatlerinden bu yana vatandaşları aşırı yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardıklarını belirten Çelik, AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme Belediyesi, Terme Kaymakamlığı ve jandarma ekiplerinin çalışma yürüttüğünü anlattı.

Büyükbaş hayvanları suya kapılan Fatih Yazıcı ise hayvanlarının arazide otladığı sırada aşırı yağıştan dolayı ırmakların taştığını dile getirdi.

Evci Mahallesi Muhtarı Selahattin Gemrik, ağaçların ana köprüleri tıkadığını, bu nedenle su taşkınları yaşandığını belirtti.

Salıpazarı ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın debisini yükseltti, cadde ve sokaklar ile iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri, iş makineleri ile taşkın yaşanan bölgede çalışma yürütüyor.

Yetkililer, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede şiddetli yağışın bazı noktalarında su taşkınlarına neden olduğunu belirtti.

Tüm ekipleriyle seferber olduklarını vurgulayan Kul, "Yağış uyarısının ardından hazır bekleyen ekiplerimiz, su taşkınlarının meydana gelebileceği kot farkı sorunları oluşturan noktalara hızlıca müdahale ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli çalışmalar Büyükşehir Belediyesi, Terme Kaymakamlığı, AFAD, DSİ ve Belediyemiz koordinasyonunda devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kul, Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın da bölgede incelemede bulunduğunu kaydetti.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca da AA muhabirine, meteorolojinin yağış uyarısının ardından gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Karaca, "Dünden beri sağanak yağışlarla Terme Çayı'nın debisinin yükseldiğini gördük. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz, can ve mal kayıplarının önlenmesi için dere yataklarından uzak durmaları konusunda sürekli duyurular yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek mahallelerden şiddetli yağıştan dolayı ihbarlar aldıklarını aktaran Karaca, "Çok şükür can kaybımız yok ancak köylerde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Onları Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyemizin araçları ve diğer araçlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz. İlçemizin zarar görmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.

Bağsaray Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ertan, ilçede dünden bu yana etkili olan yağış sonrası öğleden sonra taşkın yaşandığını söyledi.

Vatandaşların aşırı yağış nedeniyle uyarıldığını anlatan Ertan, "Aniden bastıran yağmur sonrası çok yapacağımız bir şey yok. Şükür Allah'a can kaybımız yok ama mahallemizde tahmini 3 bin dönüm arazi su altında kaldı." dedi.

Devletin yaraları saracağına inandıklarını dile getiren Ertan, "Maddi hasar giderilecektir. Arımdere Köprüsü'nde suyun debisinin yüksek oluşundan dolayı küçük araçların ulaşımı zor ancak traktör ve kamyonlar geçebiliyor. O nedenle alternatif yolları tercih ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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