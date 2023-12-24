Samsun'da Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Evlerin Çatıları Zarar Gördü, Ağaçlar Devrildi

Samsun'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü, ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatı parçaları yollara düştü.

Rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, park halindeki araçlar zarar gördü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle 241 mahallede elektrik kesintisi yaşandı, 25 binanın çatısında hasar oluştu.