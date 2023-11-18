Samsun'da Siberay ekipleri yasadışı bahis hakkında vatandaşları uyardı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Reeder Samsunspor ile Darüşşafaka Lassa maçında Samsun Siber Suçlarla Mücadele (SSM) ekipleri taraftarları yasadışı bahis konusunda bilgilendirdi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Reeder Samsunspor ile Darüşşafaka Lassa maçında Samsun Siber Suçlarla Mücadele (SSM) ekipleri taraftarları yasadışı bahis konusunda bilgilendirdi.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda karşılaşma öncesinde SSB ekipleri stadyuma yasadışı bahis hakkında vatandaşları bilgilendirici afişler astı.
Tribündeki taraftarlara siberay projesi hakkında el broşürlerini dağıtan ekipler, vatandaşları yasadışı bahis ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirdi.
Maç öncesi spiker, siberay projesi kapsamında yasadışı bahis hakkında anons yaparak vatandaşları uyardı.
Ekipler, saha içerisine ise "yasadışı bahse kırmızı kart" yazılı pankart astı.