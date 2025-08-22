Samsun'da Seyir Halindeyken Yangın Çıkan Kamyona Polis Müdahale Etti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyona polisler, yoldan geçen bir su tankeri ile yangına müdahale etti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangın, polislerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyondaki yangına polisler su tankeriyle müdahale etti.

Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Samsun'dan Ordu yönüne seyir halinde olan Zekai Kavak idaresindeki yem yüklü 05 DC 606 plakalı kamyonun motor kısmında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu arada bölgeye ulaşan Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, yoldan geçen belediyeye ait su tankerini durdurdu.

Tankerin üzerindeki su tabancasıyla müdahalede bulunan polisler, alevleri büyümeden söndürdü.

Polislerin yangını söndürmek için gösterdiği çaba görüntülere de yansıdı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonda soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle kamyonun kupasında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
