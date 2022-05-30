Samsun'da seyir halindeki tır alev aldı - Haberler

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Samsun'da seyir halindeki tır alev aldı

AA - Veysel Altun - Güncel
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Samsun'da seyir halindeki tır alev aldı

Samsun'un Kavak ilçesinde deri yüklü tır seyir halindeyken alev aldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde deri yüklü tır seyir halindeyken alev aldı.

Samsun-Akara kara yolu Çakallı mevkisinde Kavak istikametine seyir halindeki Ahmet Öztürtk idaresindeki 27 AFN 746 plakalı tırın motor bölümünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangın tıra bağlı deri yüklü römorka sıçrayarak kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın dolayısıyla trafiğe kapanan yol güvenlik önlemlerinin ardında açıldı.

AA / Veysel Altun - Güncel

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