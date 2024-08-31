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Samsun'da seyir halindeki otomobil alev aldı

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Samsun'un Terme ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Samsun'un Terme ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Renan Uçaroğlu idaresindeki 06 ACA 25 plakalı otomobilin motor bölümünde, Gökçeağaç Mahallesi Kozluk Kavşağı mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

Sürücü, durdurduğu araçtan inerek itfaiyeye haber verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında otomobilde küçük çaplı patlamalar da meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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